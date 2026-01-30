Съветът за мир на Тръмп - между студен прием в Европа и това да останеш извън решенията

Съветът за мир на американския президент Доналд Тръмп, или по-скоро неговата окончателна харта, не успя да осигури широка европейска подкрепа.

Редица европейски лидери изразиха безпокойство, че хартата дори не споменава пряко Газа и е ясно, че Съветът за мир ще има по-големи правомощия за решаване на глобални конфликти – според мнозина това в известен смисъл замества ролята на ООН.

Скептицизъм изразиха и дипломатическата служба на ЕС – ЕСВД, която заяви: „Хартата на Съвета за мир повдига опасения от гледна точка на конституционните принципи на ЕС."

Отбелязано беше също, че „независимостта на правния ред на ЕС също е пречка пред концентрацията на власт в ръцете на един-единствен президент." Както стана ясно, Тръмп се е обявил за пожизнен президент на Съвета за мир и ако реши да се оттегли в някакъв момент, има привилегията лично да избере своя наследник.

До момента 26 държави са се присъединили към организацията, като само две от тях са членки на ЕС – България и Унгария.

Първата покана за присъединяване на нашата страна беше получена от бившия президент Румен Радев, който обаче я отхвърли, тъй като беше в процес на оставка.

Така на 22 януари в Давос изходящият министър-председател Росен Желязков подписа присъединяването на нашата страна. Засега официалната ратификация на документа е отложена до бъдещ избран кабинет в България, който да вземе окончателното решение.

Подписването обаче беше посрещнато както с подкрепа, така и с критики в България. След недоволството на опозицията относно включването ни в инициативата на Тръмп, нашият изходящ външен министър Георг Георгиев обясни, че не са допуснати нарушения в процеса на вземане на решение, тъй като Росен Желязков е бил упълномощен от Министерския съвет да подпише декрета по време на икономическия форум в Давос.

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев, Доналд Тръмп и Росен Желязков СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Управляващите партии изразиха своята подкрепа за това България да стане основател на Съвета за мир. Заместник-лидерът на ГЕРБ Деница Сачева каза, че смята, че влизането на България в Съвета не противоречи на общата европейска позиция.

Реалистично погледнато, ако представената в Давос Харта беше в съответствие с оригиналната Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г., която установи инициативата, тя може би щеше да бъде посрещната с по-сериозна подкрепа в целия ЕС, дори сред напрежението, което Вашингтон създаде около Гренландия. Това обаче остава в сферата на спекулациите.

В деня на създаването му в Давос, "24 часа" написа, че има някои важни фактори, които, ако се материализират в бъдеще, биха оправдали решението на България.

Първо, смята се, че българските строителни компании ще се възползват от възстановяването на следвоенна Газа. Според първоначални оценки инвестициите ще са на обща стойност между 70 и 100 милиарда долара и голяма част от тези пари ще бъдат концентрирани в строителни дейности в анклава.

Смята се, че до София е достигнала информация по дипломатически канали, че страните-основатели на Съвета за мир ще имат предимство в този процес.

Твърди се също, че друг положителен аспект от това нашата страна да е част от инициативата на Тръмп е потенциалното премахване на визовия режим на САЩ за българите. Това е процес, по който българските политици работят от две десетилетия и тъй като премахването на визите зависи от процента откази от страна на посолствата при издаването им, по-близките отношения с администрацията в Белия дом са плюс за нас.

Нашето участие в Съвета за мир на Тръмп може да е свързано и с това, че българският дипломат Николай Младенов беше избран за Висш представител за Газа. Основната му задача ще бъде да установи координация на място между Съвета за мир, който ще се ръководи от Тръмп, и Националния комитет за администриране на Газа (НКАГ), съставен от 15 независими палестински технократи.

Младенов, заедно с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, пратеника Стив Уитков, зетя на Тръмп Джаред Къшнър, бившия британски министър-председател Тони Блеър и други, са част от Изпълнителния съвет – структура в рамките на Съвета за мир.

Според Белия дом всеки член на Изпълнителния съвет ще бъде „отговорен за специфично портфолио, което е критично за стабилизацията и дългосрочния успех на Газа".

Европейският скептицизъм към идеите на Тръмп обаче едва ли ще изчезне, независимо колко често се повтаря, че основната цел е просперитетът на анклава. Дори европейски лидери, близки до републиканците, отхвърлиха поканата да се присъединят към неговия Съвет за мир.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони нарече хартата, която страната получи, „неконституционна". Нейният словашки колега Роберт Фицо беше категоричен, че „не сме в полза на създаването на паралелни структури (на ООН), за които не знаем подробностите". Той също посочи, че страната „никога няма да харчи членски внос за присъединяване към такива институции".

Арабските държави обаче изразиха различно мнение в сравнение с европейските нации. Официален представител на Арабската лига заяви, че участието е продиктувано от прагматизъм.

„Ако това тяло ще решава как Газа ще бъде възстановена, не можем да си позволим да сме извън него", отбеляза официалният представител. Според експерти участието, дори в несъвършена система, е по-добро от наблюдаването на вземането на решения отстрани.

Според някои политически анализатори Тръмп има други цели зад своя Съвет за мир, като привличането на средни сили, за да спре други усилия за multilateralism, в които той няма да има думата. Може би затова, след като канадският министър-председател Марк Карни говори за такива алианси в речта си в Давос, Тръмп побърза да оттегли поканата на Канада към Съвета.

Но както много други несигурности, свързани с процеса на вземане на решения от страна на републиканеца, това остава в сферата на спекулациите.

Текстът е част от проекта "Източен фланг", финансиран от ЕС, в който участва "24 часа" в партньорство с медии от 9 държави.