Судански паравоенни сили отвличат деца в Дарфур, твърдят очевидци

Паравоенни бойци са отвлекли деца при превземането на суданския град Фашер и при други атаки в региона Дарфур в хода на суданската гражданска война, като в някои случаи първо са убивали родителите им, предадоха Ройтерс и БТА, като се позоваха на свидетелски разкази.

Репортери на агенцията разговаряха с над 20 очевидци, включително четири разказа на бойци от Сили за бърза подкрепа (СБП), по чиито думи отвлечените деца ще бъдат използвани като роби.

От април 2023 г. паравоенната групировка се сражава със суданската армия за контрола върху страната, която разполага с богати минерални запаси, изобилие от обработваема земя и също така има пристанища на брега на Червено море.

Правозащитни организации съобщиха за предполагаеми военни престъпления, извършени от двете страни, включително използване на деца войници и отвличания, но досега медиите не са съобщавали за отличане и поробване на деца СБП и съюзническите им милиции.

Репортери от Ройтерс разговаряха както по телефона, така и на живо, с 26 очевидци, които са избягали в Източен Чад от дарфурския град Тавила. Описани бяха общо 23 отделни случая от 2023 г. досега, при които са били отвлечени най-малко 56 деца на възраст от два месеца до 17 години. Шестима от интервюираните казаха, че са роднини на похитени деца.

Ройтерс отбелязва, че не е в състояние да определи общия брой на отвлечените, нито да потвърди свидетелските разкази чрез независими източник или да разбере какво е станало с децата след похищенията.

СБП засега не са коментирали.