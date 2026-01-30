В отговор на поканата на Путин да се срещнат в Москва, Зеленски предложи среща в Киев

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е готов да разговаря с руския си колега Владимир Путин, но не в Москва или Минск, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Разбира се, че е невъзможно за мен да се срещна с Путин в Москва. Това е все едно да се срещна с Путин в Киев. И аз мога да го поканя в Киев, нека да дойде. Публично го каня, ако посмее, разбира се", каза Зеленски.

Той подчерта, че иска да сключи конструктивно споразумение, което да сложи край на войната.

„Искаме да се споразумеем за среща, която би могла да е продуктивна и конструктивна. Искаме да обсъдим актуалните въпроси и да ги решим. Но ако някой не иска да има среща и по някаква причина не може да си позволи да го каже в прав текст, тогава се отправят тези покани за срещи в Москва. Ясно е какво се случва", посочи Зеленски.

По думите му той е готов за всякакъв реалистичен формат на лидерска среща. „Не знам какъв ще бъде резултатът, но поне би бил по-добър от това, което се случва днес", каза още Зеленски.

Той също така заяви, че среща в Русия или в Беларус е невъзможна, защото това са държави, една от които е агресорът, който започна и води война срещу Украйна, а другата е партньор в тези действия.