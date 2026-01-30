ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-богатата територия на Земята в момента, няма в...

Украинската полиция получи над 2000 сигнала за бомбени заплахи в цяла Украйна

Украинци наливат вода от кладенец в квартал, останал без вода и отопление при температури под нулата. СНИМКА: РОЙТЕРС

Украинската полиция съобщи днес, че е регистрирала поредица бомбени заплахи, като вече са получени над 2000 подобни сигнала, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

От 9:30 ч. тази сутрин (и българско време) са получени множество имейли на електронните пощи на правителствени институции, местни органи за самоуправление, образователни институции, предприятия, организации, банки, развлекателни бизнеси и други обекти, с твърдения, че сградите им са минирани.

До 12:10 ч. на обяд полицията е получила над 2000 сигнала за бомбени заплахи в множество райони, включително в столицата Киев.

Полицията заяви, че около 30% от сигналите вече са проверени и не е открита реална заплаха.

Проверките на останалите места продължават.

