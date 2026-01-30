ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-богатата територия на Земята в момента, няма в...

Полша изгражда "най-съвременната система за борба с дронове" в Европа

Доналд Туск Снимка: Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

Полша подписа няколко договора за оборудване на армията си с „най-съвременната система за борба с дронове в Европа", разработена за защита на източната ѝ граница – която е и външна граница на ЕС и НАТО, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Франс прес и БТА.

Заради заплахата от Русия, през последните няколко години Варшава започна програма за ускорена модернизация на армията и за целта сключи споразумения за поръчка на въоръжение на стойност няколко милиарда злоти.

„Това е исторически момент, наистина сме в повратен момент от гледна точка на ефективността на защитата на източната граница на Полша, на границата на Европа и на границата на НАТО", заяви Туск при подписване на договорите.

Източните граници на Полша ще бъдат „най-добре защитените в Европа", добави той.

Цената на програмата „ще бъде приблизително" 15 млрд. полски злоти (3,6 млрд. евро) и ще бъде финансирана до голяма степен с европейски фондове, съобщи министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

Изграждането на системата за борба с дронове се превърна в спешна необходимост за Полша, след като през септември Варшава и съюзниците ѝ от НАТО бяха принудени да вдигнат във въздуха изтребители, когато около 20 руски дрона нарушиха полското въздушно пространство.

Системата, наречена „Сан", ще допълни многослойната система за противовъздушна отбрана, която се изгражда в Полша. Тя включва програмата „Висла" с американски системи „Пейтриът" със среден обсег, програмата „Нарев" с британски ракети земя–въздух с малък обсег, както и програмите за много малък обсег „Пилица" и „Пилица плюс".

Общата стойност на целия противовъздушен щит се оценява на над 60 млрд. долара, заяви министърът на отбраната.

Доналд Туск

