ЕС може да отложи за септември пълното въвеждане на новата система за преминаване на външните граници

Държавите от ЕС може да отложат до септември пълното въвеждане на новата система за преминаване на външните граници на ЕС, съобщи днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Той отбеляза, че това се предвижда заради опасенията от допълнителни неудобства заради нарастването на броя на пътуванията в летните месеци. ЕС започна прилагането на промените в последните месеци и постепенно. Проверките на преминаващите външните граници на ЕС се очаква да станат изцяло електронни в близките месеци, като чужденците, които пристигат за първи път или още нямат регистрация в европейските системи, трябва да бъдат обработени, като им се направят лицеви снимки и им се вземат пръстови отпечатъци.

По повод обстановката по границите на няколко държави от Балканите заради протестите на водачи в международните превози говорителят отново отбеляза, че комисията следи този въпрос. Той съобщи, че тази седмица еврокомисарят по транспорта Апостолос Дзидзикостас се е срещнал с посланиците на държавите от Западните Балкани, а за следващата седмица се предвижда разговор с транспортните министри от тези страни. Говорителят поясни, че ЕС обмисля удължаване при определени обстоятелства на срока за правото на безвизов престой на чужденци в ЕС.