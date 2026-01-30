Синдикатите в Северна Македония заплашват с блокади и обща стачка заради минималната заплата

Председателят на Съюза на синдикатите в Северна Македония (ССМ) Слободан Трендафилов призова „представител на правителството” в понеделник да подпише колективния трудов договор, с който минималната работна заплата да се увеличи от около 400 на 600 евро, в противен случай от синдикатите ще започнат с блокади и обща стачка.

По думите му е имало многобройни опити за саботиране на протеста на синдикалистите, но въпреки това голям брой работници и служители в сряда са излезли по улиците на Скопие.

В отговор на депутатски въпрос вчера премиерът на страната Християн Мицкоски посочи, че през 2025 г. правителството е предложило увеличение на заплатите на служителите в администрацията с почти 40 процента в рамките на периода от март 2026 г. до март 2028 г., което е било отхвърлено от ССМ.

„Протестираме за минимална работна заплата от 600 евро сега, а не през 2028 г. Върнете се от бъдещето, другари, върнете се към реалността“, каза Трендафилов, според когото ако се стигне до блокади, първата блокирана институция в страната ще бъде парламентът, където законът за заплатите все още не е разгледан.

„Ще ги чакаме (депутатите) да ги поздравим и да им напомним, че са там заради нас и трябва да гласуват. Ще им се наложи да дойдат на работа с автобуси и пеша, както ходят на работя голяма част от работниците, които не получават (компенсация за) пътни разходи”, закани се Трендафилов.

„Предложихме да увеличим заплатите на служителите в администрацията с около 40 процента, ССМ отхвърли предложението. А за минималната работна заплата трябва да действаме съгласно закона. В първия момент, когато работниците и работодателите постигнат споразумение, ние ще го подкрепим и приложим”, написа днес във Фейсбук профила си премиерът на страната Християн Мицкоски под видео от вчерашния си отговор на депутатски въпрос в парламента.

„Не може да има пари за криминални търгове, а да няма пари за работниците. Вместо да се оправдава за това, че не се повишават заплатите, правителството на Мицкоски трябва да осигури пари за увеличаване на минималната работна заплата на 600 евро. (Северна) Македония днес има най-ниската минимална работна заплата в региона и в Европа. Последиците вече са видими. Квалифицирани работници от (Северна) Македония масово заминават в чужбина, млади хора емигрират, а у нас се внасят „икономически мигранти“. Реагираха със съобщение от опозиционната СДСМ, припомняйки, че са предложили нови законови решения за увеличаване на минималната работна заплата на 600 евро и замразяване на заплатите на функционерите.