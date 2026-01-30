Зеленски: Не сме информирани за споразуменията между Тръмп и Путин в Аляска

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украинската страна не е информирана за съдържанието на споразуменията, постигнати по време на срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Анкоридж, заяви в разговор с журналисти украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ и БТА.

„Никой не ме е информирал какво е било договорено в Анкоридж. Нямам официална информация“, каза той.

Президентът изрази мнение, че в крайна сметка „всички ще разберат; въпрос на време е“.

По думите му украинската страна съзнава, че по време на срещата са обсъдени ключови въпроси.

„Анализирам това, което обсъждаме сега и смятам, че сложните въпроси, които дискутираме в момента са доста сложни именно, защото са били обсъдени по-рано в определен формат. Тъй като са имали само една среща, не е трудно да се разбере, че по време на тази среша в Аляска, те вероятно са говорили за Донбас, както и какво да правят с временно окупираните територии като цяло. Смятам, че и за замразените руски активи“, подчерта Зеленски.

Тръмп и Путин се срещнаха в Аляска на 15 август.

На съвместната пресконференция американският президент подчерта, че разговорите са били „изключително продуктивни“ и са позволили напредък по повечето обсъждани въпроси. Въпреки това по няколко важни въпроси, страните „не постигнаха пълно съгласие“, припомня Укринформ.

 

