Макрон подкрепи споразумението между кюрдските и сирийските правителствени сили

Френският президент Еманюел Макрон поздрави днес сирийския президент Ахмед аш Шараа и генерал Мазлум Абди, командир на кюрдските сили, за приемането на "широкообхватното споразумение, позволяващо трайно прекратяване на огъня", и подчерта, че "Франция ще подкрепи пълното му прилагане", предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Франция подкрепя една суверенна, обединена, стабилна и мирна Сирия, която проявява уважение към всички свои териториални единици и която е напълно ангажирана в борбата срещу тероризма", написа Макрон в социалната мрежа "Екс" след обявяването на споразумението, което предвижда поетапното включване на Сирийските демократични сили, съставени предимно от кюрдски бойци, в структурите на сирийската редовна армия.

Франция бешесред посредниците между Дамаск и кюрдите, отбелязва Ройтерс, цитирани от БТА.

Споразумението цели да сложи край на седмици сражения между сирийските правителствени сили и кюрдски бойци.

САЩ също приветстваха споразумението като "събитие от историческо значение."