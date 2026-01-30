ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фотозагадка: Кой е този наш любим актьор, един от ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22194281 www.24chasa.bg

Макрон подкрепи споразумението между кюрдските и сирийските правителствени сили

2120
Президентът ан Франция Еманюел Макрон

Френският президент Еманюел Макрон поздрави днес сирийския президент Ахмед аш Шараа и генерал Мазлум Абди, командир на кюрдските сили, за приемането на "широкообхватното споразумение, позволяващо трайно прекратяване на огъня", и подчерта, че "Франция ще подкрепи пълното му прилагане", предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Франция подкрепя една суверенна, обединена, стабилна и мирна Сирия, която проявява уважение към всички свои териториални единици и която е напълно ангажирана в борбата срещу тероризма", написа Макрон в социалната мрежа "Екс" след обявяването на споразумението, което предвижда поетапното включване на Сирийските демократични сили, съставени предимно от кюрдски бойци, в структурите на сирийската редовна армия.

Франция бешесред посредниците между Дамаск и кюрдите, отбелязва Ройтерс, цитирани от БТА.

Споразумението цели да сложи край на седмици сражения между сирийските правителствени сили и кюрдски бойци. 

САЩ също приветстваха споразумението като "събитие от историческо значение." 

Президентът ан Франция Еманюел Макрон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)