Австрийският канцлер Щокер: Имаме нужда от реформи

Федералният канцлер и лидер на Австрийската народна партия Кристиан Щокер произнесе реч пред партийния актив по повод началото на новата политическа година. В нея той заяви, че алпийската република се нуждае от реформи в ключови сектори, и добави, че ще подкрепи провеждането им.

„Светът се пренарежда, това се случва пред очите ни и ние сме в центъра на събитията“, заяви Щокер. По-нататък той отрезви носталгично настроените, копнеещи по времената, в които можеше да се разчита на съюзници. „Истината е, че тези времена са отминали и няма да се върнат. В новия ред ще трябва да се позиционираме и в зависимост от това или ще се окажем на страната на губещите, или на победителите“.

Според Щокер неутралитетът означава, „че страната ти да разполага с надеждна отбрана, отговаряща на съвременните условия“ и затова обществото трябва да се изправи пред реалността. По въпроса за дискутираната реформа за военната служба федералният канцлер иска решението да вземе населението на Австрия на референдум и заяви, че правителството ще се съобрази с резултата. Въпросът е подлаган на всенародно допитване и преди – това се случи през 2013 г. Тогава близо 60 процента се изказаха за запазването ѝ, припомни канцлерът.

Според Щокер е наложително да има ограничения за търсещите убежище, които в бъдеще да получават само основни здравни грижи. За канцлера е неразбираемо хора, плащали години в системата, да чакат за получаване на здравна помощ или дори биват отхвърляни, а други които не са платили нищо, да получават незабавно пълни здравни грижи.

Щокер категорично отхвърли данъка върху имуществото и наследството, изказа се в полза на приетите облекчения в системата за облагане на доходите и обеща реформа в социалното подпомагане още тази година. Той отново настоя за въвеждането на задължение за използване на истински имена в интернет и за забрана на социалните медии за подрастващи до 14 години.

Удобните лъжи трябва да бъдат заменени с неудобни истини, продължи канцлерът. Това важи както за Австрия, така и за ЕС. За да е възможно сигурността, благоденствието и съвместното съществуване да се запазят и в бъдеще са наложителни промени, заяви Щокер.

Лидерът на АНП поиска промени и на европейско ниво, постави изискване Европейският съвет да получи право да внася законодателни предложения и в бъдеще да не чака дали и кога ще получи предложение от Комисията, а да може да действа по своя инициатива.

Той каза, че "разбира напълно" подкрепата за Украйна. В същото време подчерта, че трябва да се намерят канали за диалог с Москва, което да допринесе за мира.