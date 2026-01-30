ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фотозагадка: Кой е този наш любим актьор, един от ...

Стармър: Работим със съюзниците, за да попречим на Иран да разработи ядрено оръжие

Киър Стармър Кадър: Youtube

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че страната му работи заедно със съюзниците си, за да попречи на Техеран да разработи ядрени оръжия, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„Задачата или целта тук е Иран да не може да разработи ядрени оръжия и това е изключително важно“, каза Стармър в Шанхай в отговор на въпрос на Би Би Си дали би подкрепил евентуални американски удари срещу Ислямската република.

„Ние подкрепяме тази цел и разговаряме със съюзниците за това как да постигнем тази цел“, добави той, имайки предвид да бъде попречено на Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Стармър също така разкритикува отношението на иранските власти към протестиращите, като заяви, че убийствата и репресиите на демонстранти са „гротескови“.

По-рано Техеран потвърди, че при протестите в Иран са били убити най-малко 5000 души. 

