Германският външен министър пусна видео с мем пингвин

Германското правителство навлезе в света на виртуалните мемове, като използва "пингвина нихилист", за да отправи послание на надежда в силата на европейската солидарност, предаде ДПА и БТА.
Германският външен министър Йохан Вадефул публикува в своя акаунт в Инстаграм генерирано чрез изкуствен интелект видео с любимата на интернет меланхолична птица.
Публикацията трансформира мема за малък пингвин, който предприема самотно пътешествие към обширните антарктически планини. Пътешествието в случая символизира европейската упоритост в лицето на големи предизвикателства, вместо изпадането в екзистенциално отчаяние.
Мемът е вдъхновен от откъс от филма на Вернер Херцог от 2007 г. "Срещи в края на света". В публикуваното от Вадефул видео се чува как характерният суров и дрезгав глас на Херцог изказва тезата, че пингвинът е тръгнал на самоубийствена мисия. "Но защо?", пита гласът. В отговор пингвинът се усмихва и прекосява ледената тундра. След това, въпреки че в реалния живот не е способен на това, пингвинът полита и се издига над заснежените върхове. На гърба си той носи раница с портретите на германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър.
Във видеото се чуват откъси от изказвания на лидерите, включително и популярната фраза "със сигурност" на Макрон от неотдавнашната му реч на Световния икономически форум в Давос, която сама по себе си се превърна в популярен мем в интернет.
Мемът "пингвинът нихилист" през последните седмици набра огромна популярност в социалните мрежи. Белият дом публикува своя собствена версия, създадена с изкуствен интелект, на която се вижда как президентът Доналд Тръмп и пингвинът вървят през снега към знамето на Гренландия, издигнато над далечни планини, въпреки че в Гренландия не живеят пингвини.
