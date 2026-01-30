Иран планира да обяви за терористични организации армиите на страните от ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран планира да обяви за "терористични организации" въоръжените сили на държавите от ЕС, който вчера включи Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка си на терористичните организации, предаде Ройтерс, като се позова на висшия ирански служител по сигурността Али Лариджани.

"Следователно последиците ще се стоварят върху европейските държави, които предприеха подобни действия", написа днес в "Екс" Лариджани, който е секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, съобщи БТА.

Външните министри от ЕС взеха вчера решение за включване на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка на съюза на терористичните организации.