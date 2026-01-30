ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте седмичния отчет на община Русе

Иран планира да обяви за терористични организации армиите на страните от ЕС

Иран СНИМКА: Pixabay

Иран планира да обяви за "терористични организации" въоръжените сили на държавите от ЕС, който вчера включи Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка си на терористичните организации, предаде Ройтерс, като се позова на висшия ирански служител по сигурността Али Лариджани.

"Следователно последиците ще се стоварят върху европейските държави, които предприеха подобни действия", написа днес в "Екс" Лариджани, който е секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, съобщи БТА.

Външните министри от ЕС взеха вчера решение за включване на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка на съюза на терористичните организации. 

