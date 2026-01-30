Бивш водещ от Си Ен Ен е задържан след протест в Минесота

Бившият водещ в американската телевизия Си Ен Ен Дон Лемън беше арестуван, след като излъчи на живо в интернет протест срещу Агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE), предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, като се позоваха на изявления на служител на Министерството на правосъдието на САЩ и на адвоката на Лемън - Аби Лоуъл.

Лемън излъчи на живо в интернет демонстрация по-рано този месец, която прекъсна службата в църква в Сейнт Пол, столица на щата Минесота, която беше насочена срещу строгото прилагане на имиграционното законодателство в щата, отбелязва Ройтерс, цитирани от БТА.

Неговият адвокат определи ареста на журналиста като "безпрецедентна атака срещу Първата поправка на американската конституция" (гарантираща правото на свободно изразяване - бел. ред.).

Дон Лемън посочи, че е присъствал на демонстрацията в качеството си на журналист и че не е свързан с протестиращите. Той уточни, че е бил предварително предупреден за събитието, но заяви, че не е знаел, че активистите ще прекъснат църковната служба.

Служители от президентската администрация на Доналд Тръмп заклеймиха демонстрацията и обвиниха протестиращите в сплашване на миряните.

Не последва коментар от страна на Министерството на правосъдието за ареста на Лемън, който се случи, след като съдия отхвърли първоначалното искане на прокурори за повдигане обвинение на журналиста.

Дон Лемън, който беше уволнен от Си Ен Ен през 2023 г., е бил задържан и преди от федерални служители, когато е отразявал церемонията по раздаването на наградите "Грами" в Лос Анджелис, уточнява адвокатът му.

"Дон е журналист от 30 години и работата му в щата Минесота, която е защитена от конституцията, не се е различавала от обичайната му дейност", подчерта Лоуъл.