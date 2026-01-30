Сръбските превозвачи прекратяват граничната блокада

Асоциацията на международните превозвачи в Сърбия съобщи, че е премахнала блокадата на товарния трафик на граничните пунктове в 15:00 часа местно време (16:00 часа българско време) днес, предаде ТАНЮГ, цитирана от БТА.

В изявление на асоциацията се посочва, че всяко по-нататъшно нарушаване на веригите на товарния транспорт би поставило местните производители и гражданите в трудно положение.

Шофьори на камиони от четири страни от Западните Балкани - Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Северна Македония, започнаха в понеделник блокада на граничното преминаване на товарни превозни средства в знак на протест срещу ограничителни правила за влизане в ЕС, заради които водачите са изложени на риск от депортиране при превишаване на ограниченията за престой в Шенгенското пространство.

Вчера превозвачите от Черна гора и Северна Македония прекратиха блокадите.