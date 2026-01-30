Бойко Борисов пред Вебер: България отбеляза сериозен икономически напредък

Лидерът на ГЕРБ е уверил шефа на ЕНП, че като външна граница на ЕС България изпълнява отговорно ролята си в опазването на сигурността на целия Съюз

Със сериозните постижения на кабинета "Желязков" се похвали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е в Загреб за Срещата на върха. Бившият премиер проведе разговор с председателя на Европейската народна партия, пред когото подчерта, че точно по време на това правителство страната ни е завършила своята европейска интеграция като страната ни окончателно стана част от Еврозоната и Шенген.

"Последната една година България отбеляза сериозен икономически напредък. Реализирахме брутен вътрешен продукт от 113 млрд. евро, а икономическият растеж на страната е над 3%, което ни нарежда сред "топ 5" държавите в ЕС. Благодарение на усърдната работа на кабинета „Желязков" над 63 млрд. европейска помощ достигнаха до българските компании, общини и граждани. Успяхме да привлечем и рекордни по мащаб инвестиции, включително стратегически проекти в отбранителната индустрия", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Уверих Манфред Вебер, че като външна граница на ЕС България изпълнява отговорно ролята си в опазването на сигурността на целия Съюз. Защитата на външните граници не е национална, а общоевропейска отговорност, която изисква реална солидарност, повече ресурси и засилено сътрудничество между държавите членки, написа Борисов в социалните мрежи.

Двамата политически лидери са се обединили около извода, че Европа се нуждае от още по-ефективни мерки за противодействие на нелегалната миграция, както и справяне с нарастващите рискове за сигурността като хибридните заплахи, трафика на хора и трансгранична престъпност.

Борисов подкрепя позицията на ЕНП, че ЕС трябва спешно да изгради реални европейски отбранителни способности до 2030 г., в тясно сътрудничество с НАТО. В същото време трябва едновременно да повишим максимално конкуретноспособността на Съюза и да намали зависимостта му, както и да намали бюрокрацията и да инвестираме в иновации, добавя Борисов.