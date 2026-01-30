Нобеловият комитет потвърди за теч на информация, че Мария Мачадо ще е лауреатката

Норвежкият Нобелов комитет заяви днес, че онлайн шпионаж е вероятната причина за преждевременното изтичане на информация, че Мария Корина Мачадо е носителката на Нобеловата награда за мир за 2025 г., съобщиха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

"Може да се каже със сигурност, че има хора, които предварително са се сдобили по незаконен път с информацията за решението", каза говорител на Нобеловия институт пред Франс прес.

"Не успяхме да установим точно какво се е случило и кой стои зад пробива, но смятаме, че той е станал през компютърната ни система", потвърди пред Ройтерс постоянният секретар на Норвежкия Нобелов комитет Кристиан Берг Харпвикен.

Подозренията, че има теч на информация, възникнаха на 10 октомври часове преди официалното обявяване на лауреата в Осло. Тогава шансовете за венецуелската опозиционна лидерка Мачадо да бъде обявена за победител рязко се повишиха в някои платформи за онлайн залози. Първоначалният обем на заложените за Мачадо суми е бил около 2,2 млн. долара, но бързо е нараснал, посочи Харпвикен.

Мачадо не бе споменавана като фаворит за Нобеловата награда за мир нито от експерти, нито от медиите, което допълнително засили съмненията за изтичане на информация, отбелязва Ройтерс.

В последвалото разследване е била включена и една от норвежките разузнавателни служби, обръща внимание световната агенция. Проверката е била фокусирана върху това дали става дума за вътрешен теч на информация или за шпионаж, извършен от престъпна или държавна структура.

Засега все още не е ясно кой стои зад пробива и по какъв начин е изтекла информацията. Според Харпвикен остава неизвестно дали целта е била финансова изгода от залозите или умишлено подкопаване на доверието в Нобеловата награда за мир. Той добави, че усилията на комитета вече са насочени към предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще.

Мария Корина Мачадо бе удостоена с Нобеловата награда за мир за 2025 г. за борбата си срещу авторитарното управление във Венецуела. Тя посвети приза на венецуелския народ и политическите затворници в страната.