71-годишен се самоуби с пиене 2 дни след като съпругата му се удави

Мъж е починал от сърдечен удар, причинен от остра алкохолна интоксикация, дни след като съпругата му загинала при гмуркане в Малдивите, стана ясно по време на съдебно разследване.

70-годишната Илейн Ричмънд, която е посещавала южноазиатската държава „многократно през годините", е загинала на 19 декември миналата година на остров Елайдху, след като била отнесена от силно морско течение по време на гмуркане, пише "Дейли мейл".

Съпругът ѝ – 71-годишният Малкълм Ричмънд, пенсиониран миньор – бил откаран в болница два дни по-късно, след като здравословното му състояние се влошило, докато чакал на летището полет за връщане у дома. Той починал на Бъдни вечер в болница в столицата Мале.

В петък в Коронерския съд в Честърфийлд беше открито разследване за смъртта на двойката, която е живяла в Инкърсол, графство Дербишър. Съдът се позова на доклад, изготвен от полицията на Малдивите.

Асистент-коронерът Матю Кюли обясни, че на 19 декември болничният персонал е уведомил полицията, че Илейн Ричмънд е била приета в болница от курорт в Елайдху след инцидент при гмуркане. По думите му в полицейския доклад е посочено, че съпрузите са били опитни водолази и са посещавали Малдивите многократно.

По време на конкретното гмуркане морските условия рязко се влошили, в резултат на което Илейн била отнесена от силно течение. Съпругът ѝ незабавно подал сигнал за помощ и била започната спасителна операция, но по-късно тялото ѝ било открито във водата.

Причината за смъртта на Илейн Ричмънд, която по професия е била служител по обработка на валута, е посочена като удавяне и асфиксия.

Относно смъртта на съпруга ѝ, коронерът заяви, че на 24 декември болнични служители в Малдивите са уведомили полицията за починал британски гражданин. Малкълм Ричмънд е бил приет в болница на 21 декември, след като състоянието му се влошило на летището. Съобщено е, че е бил в силно нетрезво състояние.

Като причина за смъртта му са посочени остра алкохолна интоксикация, полиорганна недостатъчност и сърдечен арест.

И двете смъртни случаи са докладвани на коронера на 6 януари, след като телата са били репатрирани във Великобритания. Пълно разследване ще се проведе на по-късен етап, след допълнителна информация от властите в Малдивите.

Семейство Ричмънд са посещавали курорта, на който са загинали, около 60 пъти и са празнували Коледа там през последните 17 години.

Във Facebook групата Maldives Holidaymakers Пат Сканел публикува възпоменателен пост, в който съобщава за смъртта на Илейн и Малкълм Ричмънд, описвайки ги като дългогодишни и обичани посетители на острова. По думите му те са били много популярни сред персонала и са оставили много приятели след себе си.

Тяхна съседка, Рейчъл Макманъс, също изрази скръбта си в социалните мрежи, като написа, че са били „прекрасни съседи" и че всички са в шок от случилото се.