ПАСЕ прекрати постмониторинга на Скопие. Мицкоски: Исторически момент

4544
Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски Снимка: Twitter/@ZhurnalMK

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) прие резолюция за приключване на постмониторинга на Република Северна Македония, с която отбелязва напредъка на страната в областта на върховенството на закона, защитата на правата на човека, демокрацията, сътрудничеството с органите на Съвета на Европа и приема за изпълнени ангажиментите, поети през 2000 г.

Това съобщи във Фейсбук профила си министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски.

Резолюцията беше оценена като „исторически момент, редом с деня, в който беше обявена независимостта, и потвърждава качеството на македонската демокрация и върховенството на закона" от премиера на страната Християн Мицкоски.

„Това означава, че (Северна) Македония вече не е обхваната от постмониторинг от Съвета на Европа. За разлика от нас, държавите, които се считат за водещи в региона - Черна гора и Албания, все още са в мониторинг или в постмониторинг. А само преди три-четири месеца държава членка на Европейския съюз, като България, излезе от този постмониторинг. Сега и ние излизаме", каза пред медиите Мицкоски, според когото „това е още една добра новина в допълнение към тази, с която ЕС призна проблема с превозвачите".

По думите му резолюцията на Съвета на Европа е признание, че Северна Македония е държава със зряло демократично общество.

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски Снимка: Twitter/@ZhurnalMK

