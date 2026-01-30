Публикуваха нови 3 млн. страници с документи по делото "Епстийн"

Министерството на правосъдието на САЩ публикува в петък нов масив от документи по разследванията срещу Джефри Епстийн, с което възобнови разкритията по закон, целящ да покаже какво е знаело правителството за сексуалното насилие над непълнолетни момичета и за контактите на милионера с влиятелни личности.

Заместник-главният прокурор Тод Бланш съобщи, че в рамките на последното разкриване са публикувани над 3 милиона страници документи, повече от 2000 видеоклипа и около 180 000 изображения, съобщава Асошиейтед прес. Материалите са качени на сайта на министерството и включват част от документите, които не бяха оповестени при първоначалното публикуване през декември.

Разкритията се правят по силата на Закона за прозрачност на досиетата „Епстийн", приет след месеци обществен и политически натиск. Законът задължава властите да отворят архивите си за Епстийн и неговата дългогодишна довереница и бивша партньорка Гислейн Максуел.

„Днешното публикуване бележи края на изключително обстоен процес по идентифициране и преглед на документите с цел прозрачност и спазване на закона", заяви Бланш на пресконференция.

Министерството пропусна крайния срок от 19 декември, определен от Конгреса, след което стотици юристи бяха ангажирани с преглед на материалите, за да се прецени кои части трябва да бъдат заличени с цел защита на жертвите. Задържана остава информация, която би могла да застраши текущи разследвания или да разкрие самоличността и личните данни на пострадали. Всички жени, с изключение на Максуел, са заличени от публикуваните видеа и изображения.

Според министерството общият обем на подлежащите на преглед документи е нараснал до около 6 милиона страници, включително дубликати.

В края на декември бяха публикувани десетки хиляди страници, сред които снимки, стенограми от разпити, телефонни разпечатки и съдебни документи, като много от тях вече бяха публични или силно редактирани. Сред тях имаше и по-рано известни полетни списъци, показващи, че Доналд Тръмп е пътувал с частния самолет на Епстийн през 90-те години, както и снимки на бившия президент Бил Клинтън. Нито Тръмп, нито Клинтън са обвинявани публично в престъпления, свързани с Епстийн, и двамата заявяват, че не са знаели за злоупотребите с непълнолетни.

Публикувани бяха и стенограми от показания на агенти на ФБР пред голямо жури, в които се описват разпити на момичета и млади жени, твърдящи, че са били заплащани от Епстийн за сексуални услуги.

Джефри Епстийн се самоуби в килия в Ню Йорк през август 2019 г., месец след като беше обвинен по федерални обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

През 2008–2009 г. той излежа присъда във Флорида, след като се призна за виновен по по-леки обвинения за склоняване към проституция на непълнолетно лице. Въпреки наличните доказателства за системно сексуално насилие, федералната прокуратура тогава се отказа от по-тежко обвинение.

През 2021 г. федерално жури в Ню Йорк призна Гислейн Максуел за виновна за участие в трафик на хора, след като е помагала за набирането на непълнолетни жертви. Тя излежава 20-годишна присъда в затворнически лагер в Тексас и отрича да е извършила престъпления.

Американските власти не повдигнаха обвинения срещу други лица, но една от жертвите – Вирджиния Робъртс Джуфре – обвини в съдебни искове Епстийн, че е организирал сексуални контакти между нея и редица политици, бизнесмени и обществени фигури. Всички обвинени отрекоха твърденията.

Сред посочените от нея беше и британският принц Андрю, който отрече обвиненията, но впоследствие постигна извънсъдебно споразумение за неразкрита сума, след като бе лишен от кралските си титли.

Вирджиния Джуфре почина миналата година, след като се самоуби във фермата си в Западна Австралия. Тя беше на 41 години.