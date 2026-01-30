Тръмп приземява канадски самолети, плаши с 50% мита (Обзор)

Републиканецът съди за $ 10 млрд. Агенцията по приходите за изтекли данъчни декларации

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в петък, че спира сертификацията на всички канадски самолети и заплаши, че ще им наложи 50% мита, докато Отава не сертифицира американските самолети “Гълфстрийм”.

По-конкретно републиканецът отменя лицензите на “Глобал Експрес” - бизнес джетовете на базираната в Квебек “Бомбардие”, заедно с “всички въздухоплавателни средства”, произведени в Канада.

Ако Тръмп реално изпълни заканите си, това би било прецедент - досега президент не е отнемал директно лицензите на самолети. Тези решения се вземат от експерти по авиационна безопасност от Федералната авиационна администрация (FAA), коментираха служители от авиосектора пред Си Ен Ен. Според тях “използването на безопасността на самолетите като инструмент в търговска война е

невероятно лоша идея”

Тръмп не уточни дали отнемането на лицензите се отнася за активни, или все още несертифицирани самолети. От индустрията смятат, че по-скоро става дума за нови частни самолети. Но ако Тръмп приземи всички канадски летателни машини, това би довело до “транспортна катастрофа”, смятат експерти.

Причината - “Бомбардие” прави и регионалните CRJ, които често превозват пътници от по-малки до по-големи летища. United, Delta и American Airlines си партнират с регионални компании, повечето от които ползват CRJ.

Не е ясно и дали спирането на сертификацията се отнася и до хеликоптери. Канада е основен доставчик на граждански хеликоптери, включително за медицинска евакуация.

Това е поредният случай, който затвърждава влошаването на отношенията между Вашингтон и Отава. Преди ден премиерът Марк Карни предупреди Белия дом да “уважава канадския суверенитет”, след като висши служители от екипа на Тръмп бяха в провинция Албърта за

разговори с канадски сепаратисти

От организацията “Проект за просперитет на Албърта” (APP), които искат референдум за напускането на Канада, отказаха да разкрият с кого са разговаряли.

Освен междусъседски Тръмп в момента води и лични битки. Той съди финансовото министерство на САЩ и агенцията по приходите (IRS) за $ 10 млрд. заради разкриването на данъчните му декларации пред “леви медии” през 2019 и 2020 г. Тръмп винаги е отказвал да направи публични данъчните си декларации, за разлика от предшествениците си. Още през 2024 г. вече бившият подизпълнител на IRS Чарлз Литълджон беше осъден на 5 г. затвор заради изтичането на декларациите към медии като “Ню Йорк Таймс” и “ПроПублика”.