ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Радев: Партия ще правя след изборите, няма д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22196907 www.24chasa.bg

Почина актрисата Катрин О'Хара, която изигра майката на Кевин в "Сам вкъщи"

7752
Актрисата Катрин О'Хара Кадър: Youtube/ TODAY

Актрисата Катрин О'Хара е починала на 71-годишна възраст, съобщават източници, цитирани от TMZ. Причината за смъртта ѝ не е оповестена, пише "Дейли мейл".

Последната ѝ публична поява е била през септември на церемонията по връчването на наградите „Еми", където е направила впечатление с крехкия си външен вид на червения килим.

О'Хара се превърна в световноизвестно име с ролята си на майката на героя на Маколи Кълкин в първите два филма от поредицата „Сам вкъщи". По-късно спечели ново поколение фенове с образа на ексцентричната Мойра Роуз в сериала „Шитс Крийк", в който участва във всички 80 епизода.

Комедийният ѝ талант блесна и в култовите мокюментъри на Кристофър Гест, сред които „Best in Show" (2000) и „A Mighty Wind" (2003). Публиката я помни и с емблематичната ѝ роля във филма на Тим Бъртън „Бийтълджус".

Актрисата Катрин О'Хара Кадър: Youtube/ TODAY

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)