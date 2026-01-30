ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Ще укрепим противовъздушната си отбрана с малък обсег, за да се защитим от дронове

728
Президентът на Украйна Володимир Зеленски СНИМКА: Фейсбук Володимир Зеленський

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе съвещание, посветено на укрепването на противовъздушната отбрана с малък обсег във военновъздушните сили на страната, предаде Укринформ, като се позова на изявление на президента в "Телеграм".

"Проведохме важно заседание за развитието на противовъздушната отбрана с малък обсег, която се използва срещу дронове. Значително засилваме този компонент във Военновъздушните сили на Украйна", добави той.

По думите му защитата срещу руски дронове трябва да бъде засилена в градове като Херсон и Никопол, както и в граничните общини на Сумска област, пише БТА.

Друга основна задача е разширяването на мерките за противодействие на дроновете "Шахед" и други руски ударни безпилотни апарати.

Зеленски добави, че е важно успешният опит на отделни подразделения във въоръжените сили да бъде споделян, така че решенията, които са дали резултат на едно място, да могат да бъдат прилагани и от други украински части.

