Тръмп: Приближаваме се до споразумение за Русия и Украйна

"Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна", заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Той направи изявлението пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

В същото време американският президент потвърди, че Иран "иска да сключи сделка", но не даде подробности. "Ще видим какво ще стане", каза Тръмп. 

Той посочи и че голяма американска флотилия от военни кораби е потеглила към Иран, като тя е дори по-голяма от армадата, която е била разположена във водите на Карибско море близо до Венецуела, добави Ройтерс. 

"Голяма армада тръгна към Иран, дори по-голяма отколкото при Венецуела", обяви държавният глава.

 

