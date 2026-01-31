ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12 са убити при израелски удари в Газа

Над 200 работници загинаха при срутване на мина в Конго

Мина СНИМКА: Pixabay

Повече от 200 души загинаха тази седмица при срутване в мина за колтан в Рубая, в източната част на Демократична република Конго. Това съобщи Лубумба Камбере Муйиса, говорител на назначения от бунтовниците губернатор на провинцията, където се намира мината.

На Рубая се падат 15% от световния добив на колтан, който се преработва в тантал - устойчив на нагряване метал, търсен от производителите на мобилни телефони, компютри, аерокосмическа техника и газови турбини. Мината, където местните жители копаят на ръка за надница от по няколко долара на ден, премина под контрола на бунтовниците от групировката М23 през 2024 г.

Срутването е станало в сряда и точният брой на загиналите все още не установен, пише БТА.

Мина СНИМКА: Pixabay

