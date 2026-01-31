Китайската армия патрулира около плитчина Скарбъро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай е извършил днес морски и въздушни патрули около спорната плитчина Скарбъро в Южнокитайско море, заяви Южното командване на въоръжените му сили.

Плитчината се намира в изключителната икономическа зона на Филипините, но Китай има териториални претенции за нея, пише БТА.

Филипинското посолство в Пекин засега не отговорило на запитването за коментар на Ройтерс.

Китай засили военните патрули в района този месец, "противопоставяйки се решително на представляващите нарушение провокации на отделни страни в региона", са казва в изявлението на въоръжените му сили.

По-рано тази седмица Филипините и САЩ проведоха край плитчината Скарбъро съвместни военни учения - 11-ите подобни маневри от ноември 2023 г., отбелязва Ройтерс.