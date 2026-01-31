ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12 са убити при израелски удари в Газа

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22197567 www.24chasa.bg

Китайската армия патрулира около плитчина Скарбъро

1608
Южнокитайско море Снимка: Pixabay

Китай е извършил днес морски и въздушни патрули около спорната плитчина Скарбъро в Южнокитайско море, заяви Южното командване на въоръжените му сили. 

Плитчината се намира в изключителната икономическа зона на Филипините, но Китай има териториални претенции за нея, пише БТА.

Филипинското посолство в Пекин засега не отговорило на запитването за коментар на Ройтерс.

Китай засили военните патрули в района този месец, "противопоставяйки се решително на представляващите нарушение провокации на отделни страни в региона", са казва в изявлението на въоръжените му сили.

По-рано тази седмица Филипините и САЩ проведоха край плитчината Скарбъро съвместни военни учения - 11-ите подобни маневри от ноември 2023 г., отбелязва Ройтерс.

Южнокитайско море Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)