Стачки на таксита и кораби парализират транспорта 2 пъти през февруари в Гърция

24-часова стачка на Всегръцката морска федерация (PNO) в петък, 6 февруари 2026 г., ще доведе до пълно блокиране на корабоплаването в Гърция.

Фериботните компании официално обявиха промени за 6 февруари за линиите от Пирея към островите Егина, Агистри, Порос, Хидра, Спецес, Ермиони и Порто Хели. Повечето сутрешни курсове се отменят или пренасрочват.

Планирана е още една голяма общонационална стачка на 27 февруари 2026 г. (по повод годишнината от влаковата катастрофа край Темпи), която отново ще блокира всички фериботи, влакове и градски транспорт в Гърция.

Таксиметровите шофьори също обявиха стачка на 3 и 4 февруари. Секторът протестира срещу закона от 2021 г., който налага всички нови таксита, регистрирани в Атика и Солун от 1 януари 2026 г., да бъдат с нулеви емисии (електрически). Шофьорите настояват за отлагане поради липса на зарядна инфраструктура. Протест срещу приложенията за споделено пътуване и промените в условията за наемане на частни автомобили с шофьор (намаляване на минималната такса от 90 на 50 евро). Искания за по-справедливо данъчно облагане на сектора.