12 са убити при израелски удари в Газа

САЩ одобриха да продават ракети "Пейтриът" на Саудитска Арабия

Система "Пейтриът" СНИМКА: Twitter/ @jurgen_nauditt

Държавният департамент на САЩ е одобрил потенциална продажба на ракети "Пейтриът" и свързано с тях оборудване на стойност 9 млрд. долара на Саудитска Арабия, съобщи Пентагонът.

В изявлението се казва още, че основен доставчик на военното оборудване ще бъде компанията "Локхийд Мартин", предава БТА.

Освен това Пентагонът обяви, че Държавният департамент е одобрил и потенциални доставки на военно оборудване по три отделни договора на стойност 6,5 млрд. долара на Израел, включващи леки тактически машини на пехотата - на стойност 1,98 млрд. долара, хеликоптери "Апачи" - на стойност 3,8 млрд. долара и генераторни установки за БТР-и на стойност 740 млн. долара.

