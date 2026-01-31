Венецуела освободи от затвора и последния американски гражданин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американско-перуанският гражданин Артуро Галино Рулиер, арестуван във Венецуела през ноември миналата година, беше освободен днес и е на път за САЩ. Това съобщи неправителствената организация "Форо Пенал", специализирана в мониторинг на политически затворници, пише БТА.

"Потвърждаваме освобождаването на перуанско-американския политически затворник Артуро Галино Рулиер. Той вече е на път за САЩ. Той се намираше в "Родео I" - затвор, разположен на около 40 километра от Каракас, написа "Форо Пенал" в "Екс".

САЩ обявиха днес, че вече няма американски граждани, задържани във Венецуела, по-малко от месец след военната интервенция, която доведе до задържането на венецуелския президент Николас Мадуро.

"Радваме се да потвърдим освобождаването от временните власти на всички известни американски граждани, задържани във Венецуела", се посочва в съобщение на американското посолство в Каракас.