Украйна свалила 64 руски дрона тази нощ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 64 от 85-те дрона, изпратени от Русия от снощи, обявиха тази сутрин Военновъздушните сили на Украйна, цитирани от Укринформ.

Безпилотни летателни апарати са били унищожени над северната, южната и източната част на страната. Регистрирани са 20 попадения на 13 места, се казва в изявлението, публикувано в "Телеграм".

Атаката продължава, като във въздушното пространство на Украйна все още има руски дронове, предава БТА.

През изминалото денонощие Русия е нанесла общо 1019 удара по 33 населени места в югоизточната Запорожка област, ранявайки трима души, обяви междувременно днес ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров, цитиран също от Укринформ.

Министерството на отбраната на Руската федерация, от своя страна, съобщи за 26 свалени украински дрона от снощи, предаде ТАСС.

Близо две трети от тези безпилотни летателни апарати - 17, са били унищожени над граничещата с Украйна Брянска област. Над западната Смоленска област са били свалени 7 дрона, а над Белгородска област, която граничи с Украйна, и над окупирания Кримски полуостров - по един.

В западната Орловска област междувременно бе обявена опасност за авиацията.

Почти четири години след началото на войната, Русия и Украйна си разменят удари с дронове на практика всяка нощ.

Завчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил по негова молба Русия да не нанася удари в Украйна по столицата Киев и други градове в продължение на една седмица по време на "рекордните студове", които се очаква да започнат утре. Москва не е коментирала това изявление на Тръмп.