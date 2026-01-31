Скандал в гръцкия парламент заради турски имотни схеми през България

Скандалът в гръцкия парламент за имотите в Еврос придоби нови измерения, превръщайки се в една от най-горещите теми за националната сигурност.

Гръцкото правителство призна, че има сериозен проблем с покупките на недвижими имоти в граничните райони от турски граждани, които използват корпоративни структури, базирани в България и други страни от ЕС. Това стана ясно от отговора, даден в парламента от заместник-министър Атанасиос Давакис, в който се обявяват промени в законодателната рамка.

Гръцките власти разследват случаи, при които турски инвеститори изкупуват имоти в Еврос чрез фирми, регистрирани в България или други страни от ЕС, служещи като параван за турски капитали. Тъй като тези фирми са юридически лица от ЕС, те избягват строгите проверки, предвидени за граждани на трети страни.

Депутати от управляващата партия изразиха загриженост за „агресивното" изкупуване на земи и изоставени къщи в села край река Марица (Еврос), а службите за сигурност следят внимателно трансакциите, за да предотвратят потенциални опити за демографска промяна в пограничните села.

Темата за имотите в Еврос и Тракия вече не е само икономическа, а въпрос на национална сигурност. След бурни дебати в парламента, Гърция затегна прилагането на Закон 1892/1990, който изисква разрешение от Министерството на отбраната за покупка в гранични зони.

Вече не е достатъчно компанията да е регистрирана в ЕС (напр. България). Новите правила изискват разкриване на физическите лица зад фирмата. Ако крайният собственик е гражданин на трета страна (Турция), сделката бива блокирана.

По закон граждани на страни извън ЕС (включително Турция) са обект на строги ограничения за придобиване на недвижима собственост в определени „гранични зони", каквато е област Еврос (включително Дидимотихо, Орестиада и Александруполис). Покупката е възможна само след изрично одобрение от комисия към Министерството на отбраната на Гърция след проверка на националната сигурност.

Гръцката държава налага изключително тежки санкции за адвокати, нотариуси и брокери, които улесняват подобни сделки. Съгласно Закон 1892/1990, всеки договор, сключен в нарушение на забраната за покупка от чужденци в гранични райони, е абсолютно нищожен. Предвидена е глоба в размер на 100% от стойността на имота, посочена в договора или пазарната му цена, както и лишаване от свобода от 6 месеца до 2 години.

Очаква се до март 2026 г. парламентът в Гърция да приеме „Цифров регистър на граничните имоти", който ще позволи на властите в реално време да виждат концентрацията на чуждестранни капитали по конкретни села и общини в Еврос и Тракия. Тази стратегия на „пълна прозрачност" цели да направи невъзможно скритото изкупуване на стратегически обекти около пристанището в Александруполис.

Турските граждани остават на второ място (след китайците) по интерес към програмата Golden Visa. От януари 2026 г. лимитът за инвестиция в имот в Александруполис и Еврос е вдигнат на 800 000 евро, за да се ограничи спекулативното изкупуване на по-евтини жилища от граждани на трети страни. Само през 2024 г. турските инвестиции в гръцки имоти надхвърлиха 2,3 милиарда евро.

Анкара официално критикува тези мерки, определяйки ги като „дискриминационни" и нарушаващи принципите на свободния пазар и добросъседство.