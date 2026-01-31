"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Утрешният брой на списание „Циушъ" ще публикува статията на китайския председател Си Дзинпин със заглавие „Да вървим по пътя на финансово развитие с китайска специфика и да изградим могъща финансова държава".

В статията се посочва, че през последните десет години Китай активно проучва закон за финансовото развитие през новата ера и непрекъснато задълбочава съзнанието към същността на социалистическите финанси, пише КМГ.

Страната непрестанно насърчава иновациите в практиката, теорията и системата в сектора на финансите и натрупва скъпоценен опит, намирайки постепенно пътя за финансовото развитие с китайска специфика.

Китайският ръководител подчертава в статията си, че могъщата финансова държава трябва да се опира на силната икономика и да притежава водеща световна икономическа, научно-техническа и всеобхватна национална мощ.

Същевременно той изисква да се ускори изграждането на модерната финансова система с китайска специфика в страната.