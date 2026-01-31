ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Си Дзинпин: Трябва да изградим могъща финансова държава

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Утрешният брой на списание „Циушъ" ще публикува статията на китайския председател Си Дзинпин със заглавие „Да вървим по пътя на финансово развитие с китайска специфика и да изградим могъща финансова държава".

В статията се посочва, че през последните десет години Китай активно проучва закон за финансовото развитие през новата ера и непрекъснато задълбочава съзнанието към същността на социалистическите финанси, пише КМГ.

Страната непрестанно насърчава иновациите в практиката, теорията и системата в сектора на финансите и натрупва скъпоценен опит, намирайки постепенно пътя за финансовото развитие с китайска специфика.

Китайският ръководител подчертава в статията си, че могъщата финансова държава трябва да се опира на силната икономика и да притежава водеща световна икономическа, научно-техническа и всеобхватна национална мощ.

Същевременно той изисква да се ускори изграждането на модерната финансова система с китайска специфика в страната.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

