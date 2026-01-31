Снимки в досиетата "Епстийн" показват принц Андрю на четири крака над жена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повече от три милиона допълнителни документа публикува снощи от Министерството на правосъдието на САЩ, някои са редактирани

Скандални снимки, публикувани в досиетата "Епстийн", показват британския принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор, клекнал на четири крака над жена, лежаща на пода.

На трите снимки мъж, за когото се смята, че е Андрю, може да се види надвесен над жената, която е легнала с лице нагоре с разперени ръце, пише "Дейли мейл".

На едната снимка той гледа директно в камерата, докато на другата е поставил лявата си ръка върху корема на жената.

Мъжът, за когото се смята, че е бившият херцог на Йорк, е бос, облечен в дънки и бяло поло, със сребърен часовник.

На снимките може да се види друг човек, седнал на стол с крака, вдигнати на маса.

Подобно на голяма част от материалите, публикувани в досиетата на Епстийн, не е ясно кога или къде са направени изображенията и не е даден допълнителен контекст. Миналия месец снимка на Андрю, легнал в скута на пет жени в Сандрингам, беше публикувана в друга партида от досиета.

Повече от три милиона допълнителни документа бяха публикувани снощи от Министерството на правосъдието на САЩ. Заместник-главният прокурор Тод Бланш заяви, че е имало „обширни редакции" на документите.

Те включват информация с лични данни на жертви, медицински досиета, всякакви изображения на материали за сексуално насилие над деца.

Бланш добави, че са размазали лицата на всички жени, освен на трафикантката на сексуални услуги Гислейн Максуел, но не са редактирали лицата на мъже.

Сред документите е разкритието, че Андрю е поканил Джефри Епстийн на вечеря в Бъкингамския дворец дни след края на домашния му арест. Той обещал „много лично пространство" на педофила малко след като е бил освободен след осъдителна присъда за сваляне на непълнолетно лице.

В имейл от септември 2010 г. Епстийн поискал „лично време", докато бил на посещение в Лондон, на което Андрю отговорил: „Можем да вечеряме в Бъкингамския дворец и да имаме много лично пространство."

Не е ясно дали предложението е било прието. Но само два дни по-късно двамата отново са били в имейл контакт.

Разговорът се случва по време на вероятно един от първите престои на Епстийн извън САЩ, след като излежа 13-месечна присъда за сексуални престъпления, предимно в имението си в Палм Бийч, след сделка за признаване на вината с прокурорите.

Предишен месец Епстийн предложил да организира вечеря за Андрю с „умна, красива и надеждна" 26-годишна рускиня, казвайки: „Тя има имейла ви."

Принцът, който по това време е на 50 години, отговаря, че ще се „радва да я види". И весело пита осъдения сексуален педофил, чийто домашен арест приключи само дни по-рано: „Добре ли е да си на свобода?"

Андрю е изправен пред нов кръг от унижения след най-голямото досега показвана е на документи за Епстийн, съдържащо хиляди препратки към него. Лорд Манделсън и Бил Гейтс също са замесени в досиетата на Епстийн.