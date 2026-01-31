Арестуваха българин в Перник за отвличането на китайски предприемач в Италия

Разследването на зрелищното отвличане на китайския предприемач Ян Исян, извършено в края на ноември в тосканския град Прато, навлезе в решаваща фаза с ареста в България на един от предполагаемите извършители.

В късните часове на 29 януари българските власти са задържали в Перник 51-годишния български гражданин С.В., смятан за един от двамата „фалшиви полицаи", осъществили отвличането. Това съобщиха италианските медии.

Арестът е извършен в изпълнение на европейска заповед за арест и е резултат от тясното сътрудничество между българската национална полиция, гранична полиция и карабинерите от Следствения отдел на Прато, под координацията на дирекция „Антимафия" към прокуратурата във Флоренция. Според разследването С.В. е пристигнал в Италия на 26 ноември 2025 г. през пристанище Бриндизи, пътувайки с ферибот от гръцкия град Игуменица.

Той е бил зад волана на черно „Ауди А6", регистрирано на негово име. Автомобилът по-късно се оказал ключов елемент в разкриването на престъплението. Камерите за видеонаблюдение са заснели същата кола в района на улица „Рубе" в Прато в минутите непосредствено преди отвличането, както и по маршрута до улица „Куртатоне", където жертвата е била предадена на двама китайски граждани, предполагаемите надзиратели.

Само часове след отвличането, на 30 ноември около обяд, автомобилът е преминал през граничния пункт в Триест, насочвайки се обратно към България. В колата е имало и втори български гражданин, който към момента остава в неизвестност и се издирва от властите.

Ян Исян, 46-годишен китайски предприемач, живеещ в района на Флоренция, е бил отвлечен рано сутринта на 30 ноември пред частен клуб в Прато. Двама мъже, представили се за служители на реда, са го убедили да се качи в автомобила им под претекст за проверка. От този момент следите му изчезват.

Предприемачът е държан в плен в продължение на пет дни и освободен на 5 декември в централна зона на Прато, след като е бил платен откуп в размер на около 500 хил. евро в криптовалута. Случаят предизвика сериозен отзвук и тревога в многочислената китайска общност в града.

Още на 13 декември италианските карабинери арестуват двама китайски граждани, обвинени, че са държали жертвата в къща, превърната в затвор. При обиск е открито подземно помещение, пригодено за задържане на човек, както и електрошок, ножове, бухалки, фалшиви документи и дрехи, използвани при освобождаването на заложника.

Следователите обаче са категорични, че българските граждани не са организаторите на престъплението, а по-скоро наети изпълнители. Основната хипотеза е, че зад отвличането стои все още неразкрит поръчител, който е координирал операцията и е организирал плащането на откупа.

С.В. в момента се намира в български арест и очаква процедурата по екстрадиция в Италия, където ще трябва да отговаря по обвинение за отвличане с цел изнудване -тежко престъпление, наказуемо с дългогодишен затвор. Италианските власти се надяват, че разпитите му ще хвърлят светлина върху самоличността на поръчителя и на втория български съучастник.