Еврокомисарят по миграцията: Сирия не е достатъчно стабилна, за да се върнат хората там

Ситуацията в Сирия все още не показва напредък, който да позволи на държавите от Европейския съюз да започнат масово репатриране на сирийски граждани, потърсили убежище в ЕС. Това заяви европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер, предава БТА.

„Все още не сме достигнали момента, в който Сирия да е достатъчно стабилна, за да се извършват депортации в голям мащаб", каза Брунер в интервю за агенцията. По думите му страната „все още не е безопасна държава на произход съгласно правилата на ЕС. Ние оказваме подкрепа с цел ситуацията да се подобри и това да се промени."

С изключение на извършителите на престъпления основният акцент на този етап е върху доброволното завръщане в разкъсваната от гражданска война страна. В същото време Брунер отбеляза, че Агенцията на ЕС за убежището е информирала, че ситуацията в Сирия се подобрява.

Поради това Агенцията на ЕС за гранична и брегова охрана „Фронтекс" вече е подпомогнала доброволното завръщане на хиляди сирийци.