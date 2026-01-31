Мансарда с фитнес зала е новият дом на папа Лъв XIV

Новата резиденция е изключително семпла, гледа навътре към Ватикана и гарантира дискретност

След като папа Франциск разчупи вековна традиция, избирайки да живее в кардиналския хотел „Санта Марта", за да избегне изолацията на Апостолическия дворец, неговият наследник папа Лъв XIV е на път да направи собствен, не по-малко любопитен избор.

Според информация, публикувана от италианския всекидневник „Република", новият понтифик ще се нанесе скоро в Апостолическия дворец, но не в прочутия папски апартамент, а в мансардата, разположена между покрива и третата лоджия (част от сграда, частично отворена от една страна, б.а.)

Ремонтните дейности в сградата са към своя край, а преместването на главата на Римокатолическата църква в таванските помещения, които в миналото са били обитавани от папските секретари, се очаква съвсем скоро. Заедно с него ще живеят и двамата му най-близки сътрудници: перуанецът дон Едгард Иван Римайкуна Инга, до него още от времето му като епископ в Перу, и италианецът дон Марко Билери, който пое ролята си през октомври 2025 г.

Новата резиденция се описва като изключително семпла, но функционална. Малките прозорци гледат навътре към територията на Ватикана - детайл, който гарантира уединение и дискретност. Мебелировката е модерна, далеч от разкоша, асоцииран с традиционния папски апартамент.

Папа Лъв XIV, известен с активния си начин на живот, е добавил и съвсем личен щрих към бъдещия си дом: малка фитнес зала. Самият той неведнъж е разказвал, че по време на почивките си в лятната резиденция в Кастел Гандолфо се отпуска с тенис и плуване, следвайки максимата mens sana in corpore sano (здрав дух в здраво тяло). Подобни спортни пространства вече са оборудвани и там с най-съвременна техника.

Освен фитнеса мансардата включва кухня, спалня с баня, стая за гости, малка тераса и частен параклис за сутрешната литургия.

Ватиканската пресслужба нито потвърждава, нито отрича конкретно избора на мансардата, но подчертава, че папата възнамерява да използва пространствата, които са били на разположение и на неговите предшественици. Кабинетът му, чиито ремонти вече са завършени, се намира на третата лоджия - на същото място, откъдето папата се показва за молитва пред вярващите, събрани на площад „Свети Петър".

Традиционният „знатен етаж" на двореца ще бъде запазен за по-публичната част от дневната програма и за прием на гости.

Изборът на резиденция има и прагматично измерение. По данни на осведомителната агенция Анса по време на конклава е бил обсъждан и въпросът за разходите. Пребиваването на папа Франциск в „Санта Марта", макар и на пръв поглед по-скромно, е генерирало значителни месечни разходи за сигурност, надхвърлящи над 200 хиляди евро.

До момента няма официална дата за преместването. Известно е обаче, че още през септември миналата година Лъв е инспектирал ремонтите в апартамента на третата лоджия, без тогава да е ясно, че ще избере именно таванските пространства за своя личен живот.

Ако решението бъде окончателно, американецът ще върне папската резиденция в Апостолическия дворец, или мястото, където понтифексите живеят от 1870 г., когато напускат „Куиринале", където днес е италианският президент.

Това ще бъде завръщане с модерен прочит. Ще липсва разкошът на миналото, но ще има повече лично пространство, спорт, уединение и ясно разграничение между публичното и частното.