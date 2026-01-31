Британският премиер кацна в Япония, ще се среща с министър-председателя

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британският премиер Киър Стармър кацна в Токио за среща с японската министър-председателка Санае Такаичи. Посещението бележи края на визитата на Стармър в Източна Азия.

В разговор с репортери по време на полета от Шанхай за Токио премиерът на Великобритания заяви, че очаква с нетърпение да обсъди с Такаичи въпроси, свързани с отбраната и сигурността, както и с търговията и икономиката, предава БТА.

"Извън Европа и САЩ Япония е най-големият инвеститор в нашата икономика, като има 1000 японски компании, които поддържат, мисля, 150 000 работни места във Великобритания. Така че има много неща за обсъждане", посочи Стармър.

Той добави, че Такаичи, която дойде на власт през октомври миналата година, много бързо се е присъединила към Коалицията на желаещите, водена от Великобритания и Франция, която подготвя мироопазващи сили за Украйна.

Очаква се Стармър да се срещне с Такаичи в Кантей, офиса на японския премиер, за работна вечеря.

Посещението му в Япония идва след четиридневна визита в Китай, по време на която той продължи усилията си за "рестартиране" на отношенията между Лондон и Пекин.

Начело на делегация от над 50 лидери от сферата на бизнеса и културата, Стармър осигури намаляване на митата върху уискито и въвеждане на безвизов режим за Китай за британски граждани.

След среща между Стармър и китайския президент Си Цзинпин Пекин също така се съгласи да отмени санкциите срещу британски депутати.