И с повторно броене на гласовете печели националистическото движение в Косово

Основната партия в Косово - лявото националистическо Движение "Самоопределение" на досегашния премиер Албин Курти, печели парламентарните избори на 28 декември 2025 г. Това потвърди днес Централната избирателна комисия след пълно повторно преброяване на гласовете.

Комисията обяви, че "Самоопределение" получава 51,1 процента от гласовете след окончателното удостоверяване на резултата, предава БТА.

Пълно повторно преброяване и започване на наказателно разследване бяха разпоредени след откриването на нередности в отчитането на резултатите, които са засегнали около 70 000 гласа, напомня агенцията.

Косово изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като не успя да състави правителство, което доведе до предсрочен парламентарен вот в края на същата година.