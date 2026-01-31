ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия обяви, че е завладяла две села в Източна Украйна

2536
Украйна не потвърдила превземането. Снимка: Pixabay

Министерството на отбраната заяви, че руската армия е завладяла две села в Източна Украйна.

В изявлението на ведомството се посочва, че руските сили са поели контрола върху Петровка в Запорожка област и Торецкое в източната част на Донецка област, пише БТА.

Агенция "Ройтерс" отбелязва, че не е могла да потвърди информацията чрез независим източник.

Представител на руската армия коментира за ТАСС, че превземането на Петровка в Запорожка област ще позволи на руските сили да засилят контрола си върху маршрутите за ротация на украинските части на запад от град Гуляйполе.

По думите му украинската армия "използва активно тези маршрути за прехвърляне на личен състав на предни позиции на запад от Гуляйполе за по-нататъшни атаки".

Село Торецкое се намира в района на град Добропиля.

