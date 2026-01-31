Два повредени електропровода спряха тока в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Технически повреди на два електропровода, свързващи Украйна, Молдова и Румъния, са довели до прекъсване на електроснабдяването в Украйна, заяви украинският министърът на енергетиката Денис Шмигал.

Най-малко три области и столицата Киев претърпяха аварийни прекъсвания на електроснабдяването, уточни Шмигал в приложението "Телеграм". Той очаква електроподаването да бъде възстановено през следващите часове, пише БТА.

"Днес в 10:42 ч. (местно време, също и българско - бел. ред.) възникна техническа повреда, която доведе до едновременно спиране на 400 киловолтова линия между енергийните системи на Румъния и Молдова и 750 киловолтова линия между западната и централната част на Украйна. Това предизвика каскадно спиране на електроподаването в мрежата на Украйна и задейства автоматични защитни механизми в подстанциите. Блоковете на атомните електроцентрали бяха разтоварени", посочи Шмигал.

Министърът подчерта, че енергийните специалисти на държавната компания "Укренерго" работят за възстановяване на електроснабдяването.

В украинската столица движението на мотрисите на метрото, както и на ескалаторите в метростанциите, беше временно преустановено поради прекъсване на електроснабдяването от външни електропреносни мрежи, обяви Киевската градска военна администрация в "Телеграм".

Властите заявиха, че ще бъде предоставена нова информация, след като работата бъде възстановена.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че метростанциите в момента се използват за бомбоубежища.

"В Киев, както и в много градове в Украйна, има аварийни прекъсвания на електроснабдяванията. Метрото е спряно поради недостатъчно високо напрежение в мрежата. Подземните метростанции в момента могат да се използват като бомбоубежища (с резервно захранване за станциите)", написа той в „Телеграм".

Зеленски заяви, че е изслушал доклади от министър-председателката Юлия Свириденко и първия вицепремиер и министър на енергетиката Шмигал за извънредната енергийна ситуация.

"Всички необходими мерки на ниво украинска електропреносна мрежа са налице и се извършват възстановителни работи. Задачата е да се стабилизира ситуацията колкото се може по-бързо", подчерта президентът на Украйна в публикация във "Фейсбук".