Най-малко 40 убити при сражения между пакистанските сили за сигурност и бунтовници

Най-малко 10 служители от силите за сигурност и 37 бунтовници бяха убити днес при сражения между сепаратисти и правителствени сили в северозападната пакистанската провинция Белуджистан.

Премиерът на Пакистан Шeхбаз Шариф приветства водената от въоръжените сили "решителна борба за защитата на страната", пише БТА.

"Терористите (...) тази сутрин предприеха координирани атаки на повече от 12 места", заяви за АФП високопоставен служител от силите за сигурност, визирайки сепаратистите в бедната провинция, която редовно е разтърсвана от безредици. "Трийсет и седем бойци бяха елиминирани, десет служители от силите за сигурност бяха убити и още няколко бяха ранени", добави той.

Армията за освобождение на Белуджистан (АОБ) – основното сепаратистко движение в провинцията, изпрати до АФП изявление, в което поема отговорност за нападенията. АОБ посочи, че е атакувала обекти на армията и полицията и освен това е блокирала няколко пътя, за да забави реакцията на властите.

Представителят на Исламабад потвърди, че атаките са били "координирани", но подчерта, че те са били "неуспешни, благодарение на ефективните действия, предприети от силите за сигурност".

Пакистанската армия вчера разпространи информацията, че е убила 41 сепаратисти в Белуджистан.

Северозападната провинция редовно става арена на сепаратистки атаки, като през март миналата година бе извършено зрелищно похищение на пътнически влак, отбелязва АФП. При атаката имаше десетки жертви.

Представители на етническото малцинство белуджи, които съставляват около 70% от населението на провинцията, казват, че централното правителство пренебрегва региона, въпреки че подпочвените пластове са богати на минерали и въглеводороди, експлоатирани главно от китайски компании.

Насилието в Белуджистан ескалира през 2024 г., когато по данни на базирания в Исламабад Център за изследвания и проучвания в областта на сигурността са били убити над 1600 души. Почти половината от тях са били войници и полицаи.