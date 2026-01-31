Иран: Ядрената ни технология не може да бъде унищожена дори със сила

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Началникът на иранската армия Амир Хатами предупреди Съединените щати и Израел, заявявайки, че силите на страната му са в повишена бойна готовност след масираното военно разполагане на Вашингтон в Персийския залив.

„Ако врагът направи грешка, без съмнение това ще застраши собствената си сигурност, сигурността на региона и сигурността на ционисткия режим", казва Хатами, според официалната информационна агенция IRNA, отбелязвайки, че въоръжените сили на Иран са „в пълна отбранителна и военна готовност".

Хатами също така казва, че ядрената програма на Иран не може да бъде унищожена, дори със сила.

„Ядрената наука и технологии на Ислямска република Иран не могат да бъдат елиминирани, дори ако учените и синовете на тази нация бъдат убити мъченици", казва Хатами, според официалната информационна агенция IRNA.