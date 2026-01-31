КМГ: Илияна Йотова похвали съжителството на модерната технология и древната история в Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 23 януари Илияна Йотова стана първата жена президент в България. По време на участието си в Световната среща на върха на жените през миналия октомври в Пекин, г-жа Йотова, която тогава беше вицепрезидент на България, даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група, съобщават от КМГ.

В интервюто тя похвали съжителството на модерната технология и древната история в Китай и ги нарече „истинското съкровище на човечеството".

За двустранните отношения Йотова каза: „Българско-китайските отношения доказват, че две различни нации могат да реализират взаимно разбирателство и общ просперитет".

За обмена между Китай и Европа, тя заяви: „Не трябва да се разглеждаме като противници, а по-скоро като партньори, които работят заедно."