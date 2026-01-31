Кенгура нападат и раняват колоездачи на състезание (видео)

Две кенгура нападнаха колоездачи в годишното състезание Tour Down Under в Австралия, съобщава News.com.au.

Животните изскачат от храстите на пътя и предизвикват истиско хаус. По това време колоездачите се движат с приблизително 50 километра в час. Някои от тях не успяват да избегнат кенгурата и се сблъскват с тях. Едно от кенгурата дори поваля на земята лидера на състезанието, австралиеца Джей Вайн. Кенгурата раняват няколко състезатели, които трябва да се откажат от надпреварата.

„Никога не съм виждал нещо подобно", казва коментаторът в предаването. Едно от животните също е ранено и трябва да бъде умъртвено.

Въпреки суматохата Вайн успява да запази преднината си, печелейки Tour Down Under за втори път, съобщава Би Ти Ви. „Всички ме питат кое е най-опасното нещо в Австралия и аз винаги отговарям, че това са кенгурата", каза той. „Те чакат и се крият в храстите и точно когато не можеш да спреш, изскачат пред теб".