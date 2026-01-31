Най-малко 30 са жертвите на днешните израелски удари в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 30 са вече жертвите на ударите, които Израел нанесе днес в ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местни медици.

Това бе най-мащабното въздушно нападение в палестинската територия от влязлото в сила през октомври споразумение за спиране на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас, предаде БТА.

Предишните данни от тази сутрин бяха за 23-ма убити.

Израел предприе атаките, след като обвини палестинската групировка "Хамас", че вчера е нарушила примирието. По-рано тази седмица Израел заяви, че утре отново ще отвори граничния пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет.

Всички гранични пунктове на ивицата Газа останаха почти постоянно затворени в хода на продъжлилата две години война. Палестинците виждат в "Рафах" възможност за спасение на десетки хиляди ранени и болни, нуждаещи се от лечение извън Газа, където по-голямата част от медицинската инфраструктура е унищожена, отбелязва АП.

Израелски изтребители днес поразиха полицейско управление в западната част на град Газа, като при удара загинаха общо 14 души, заяви директорът на болницата "Аш Шифа" Мохамед Абу Селмия.

При друг въздушен удар в град Газа бе поразена жилищна сграда, като по данни на "Аш Шифа" при атаката са били убити три деца и две жени.

Още седем души са загинаха при удар по палатков лагер в град Хан Юнис.

Представител на израелската армия каза за Ройтерс, че нападенията са предприети в отговор на вчерашен инцидент, при който военнослужещи са забелязали осем въоръжени мъже да излизат от тунел в Рафах. Бойците са се намирали в район, в който са разположени израелски части, съгласно споразумението за прекратяване на огъня. Трима от въоръжените мъже са били убити. Един от останалите бойци, който по думите на израелската армия е главен командир в "Хамас", е бил арестуван.

"Хамас" не коментира инцидента, който представителят на израелската армия определи като нарушение на условията за спиране на огъня.

Здравните власти в Газа казват, че от началото на примирието при израелски обстрел са били убити над 500 души, повечето от които цивилни. По данни на израелските власти през този период палестински бойци са убили четирима израелски военнослужещи, отбелязва Ройтерс.