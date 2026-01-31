ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Елизара Янева ще играе за титла в Порто

В Скопие протестират срещу мръсния въздух, зоват за закриване на завод за цимент

Центърът на Скопие СНИМКА: pixabay

Жители на Скопие излязоха днес на пореден протест срещу замърсяването на въздуха в града, за което смятат, че е отговорен заводът за производство на цимент и други строителни материали "УСЙЕ", съобщава изданието "360 градуса".

"Печалба за тях, болести за нас", "Дишаме отрова", "Въздухът не е лукс, а наше право", пише на част от плакатите, които демонстрантите носеха. Те се събраха пред сградата на правителството, за да поискат затваряне на завода, изтъквайки че икономическата печалба не трябва да бъде за сметка на здравето на гражданите.

Протестиращите смятат, че институциите в Северна Македония имат отговорност към гражданите и че исканията за защита на здравето и околната среда трябва да получат конкретен институционален отговор, посочва изданието.

"Институциите защитават "УСЙЕ" вместо гражданите. Признават проблема, но не търсят никакво решение. Правят всичко това заради печалбата, защото за тях печалбата е най-големият приоритет", казва един от участниците в протеста пред сградата на правителството, презаде БТА.

Демонстрантите скандираха "Спрете УСЙЕ", а също така призоваваха минувачите да се присъединят към протеста.

След това шествието премина пред сградата на парламента и се насочи към Министерството на околната среда и пространственото планиране.

Премиерът Християн Мицкоски, който е на посещение в Тетово, заяви в отговор на журналистически въпрос, че всеки гражданин има право да изрази открито своето недоволство.

"Ние като правителство правим всичко за гражданите, за да имат здравословна и чиста околна среда. За това, че в продължение на десетилетия нищо не е правено, нямам какво да кажа", посочи той.

