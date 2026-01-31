Четири жертви и няколко ранени след експлозии в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко четирима души загинаха и няколко бяха ранени при експлозии в южната и югозападната част на Иран, съобщиха ирански медии.

Новинарска агенция Тасним, която е близка до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), съобщи, че най-малко един човек е загинал и 14 са били ранени при експлозия в южния пристанищен град Бандар Абас. Тасним отхвърли като "напълно неверни" разпространяваните в някои социални мрежи твърдения, че мишена на взрива е бил командир от военноморските части КГИР.

Очевидци разказват и за поне една експлозия близо до Техеран, предаде БТА.

Онлайн изданието "Нур Нюз" предаде, позовавайки се на началника на противопожарната служба в гр. Ахваз, че най-малко четирима души са загинали при експлозия на газова инсталация в жилищна сграда в града.

Очаква се скоро в Залива да започнат тридневни съвместни военноморски учения на Иран, Китай и Русия. Същевременно в региона е разположена американска флотилия, която включва и самолетоносачи.