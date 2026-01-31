Лондон и Токио ще си сътрудничат за веригите на доставки на редкоземни минерали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британският премиер Киър Стармър покани японската министър-председателка Санае Такаичи в Чекърс, провинциално имение, което е официална резиденция на британските премиери, в която те приемат обичайно високопоставени гости, съобщи ДПА.

Стармър е на визита в Токио след четиридневна визита в Китай.

Такаичи дойде на власт през октомври миналата година. Тя насрочи предсрочни парламентарни избори в Япония за 8 февруари, като се очаква след тях да запази поста си.

Днес Стармър и японската лидерка проведоха 20-минутната им среща, която ще бъде последвана от официална вечеря.

„Споделяме жизненоважни интереси и принципи, но повече от това споделяме амбицията за това партньорство, което може да донесе реални ползи и за двете нации", посочи британският премиер, предаде БТА.

Той добави, че отговорът на Великобритания и Япония на горещите международни въпроси трябва да бъде силен и ясен, добавяйки, че двете страни имат ясен интерес към свободна и предвидима търговия.

Такаичи посочи, че по време на вечерята със Стармър двата ще обсъдят „сътрудничеството за гарантиране, че Индо-тихоокеанският регион остава свободен и отворен". Ще бъде дискутирана и ситуацията в Украйна и тази в Близкия изток.

„Японската лидерка заяви, че би искала да работи в по-тясно сътрудничество със Стармър, за да се изгради нова ера в отношенията между Япония и Великобритания на фона на сложните кризи, пред които е изправена международната общност през 21-ви век"

Лидерите на Япония и Великобритания се съгласиха относно спешната необходимост техните страни и партньорите им със сходно мислене да си сътрудничат за укрепване на веригите за доставки на редкоземни минерали, предаде Киодо.

Японската министър-председателка заяви, че двамата със Стармър са потвърдили, че двете държави ще продължат да насърчават сътрудничеството си в областта на киберсигурността и космоса.

Те също така потвърдиха, че техните правителства ще проведат разговори за сигурност във формат „две плюс две" с участието на техните министри на външните работи и отбраната по-късно тази година, каза Такаичи.

„Ще издигнем сътрудничеството между Япония и Великобритания на ново ниво и ще го задълбочим допълнително", каза Такаичи.

Преди еднодневното посещение в Япония Стармър се срещна в Пекин с китайския президент Си Цзинпин и двамата се ангажираха да търсят дългосрочно и стабилно стратегическо партньорство.

Япония и Великобритания, близки съюзници на САЩ и членове на Г-7, споделят опасения относно Китай, доминиращ производител на редкоземни елементи, които са от съществено значение за производството на авангардни продукти, докато своеволните търговски практики на Пекин често са критикувани като „икономическа принуда", отбелязва Киодо.

Токио и Лондон задълбочават отбранителните си връзки през последните години предвид възхода на Китай и руската инвазия в Украйна, споделяйки мнението, че сигурността в Индо-тихоокеанския регион и в Евроатлантическия регион са неразделни.

Двете страни имат тристранен проект с Италия за съвместно разработване на изтребител от следващо поколение до 2035 г.

Япония и Великобритания, съответно четвъртата и шестата по големина икономики в света, също така засилват икономическото си сътрудничество, особено след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз през 2020 г.

През 2024 г. Великобритания стана 12-ият член на Всеобхватното и прогресивно споразумение за Транстихоокеанско партньорство, пакт за свободна търговия, оглавяван от Япония, който влезе в сила през 2018 г. след оттеглянето на САЩ от него през предходната година, по време на първия четиригодишен президентки мандат на Доналд Тръмп.

Такаичи и Стармър се срещнаха за последно през ноември в Южна Африка в кулоарите на срещата на върха на лидерите на Г-20. За Стармър това е първо пътуване до Япония, откакто стана министър-председател през юли 2024 г.