Израел: Не сме отговорни за експлозиите в Иран

Израел не е замесен в серията от взривове в Иран, заявиха за Ройтерс двама израелски официални представители.

Близката до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) новинарска агенция Тасним днес съобщи, че най-малко един човек е загинал и 14 са били ранени при експлозия в южния пристанищен град Бандар Абас. Началникът на противопожарната служба в град Ахваз заяви, че четирима души са загинали при експлозия на газова инсталация в жилищна сграда в града. Очевидци разказват и за взрив в района на Техеран, пише БТА.

По-рано през деня иранският президент Масуд Пезешкиан обвини САЩ, Израел и Европа, че се възползват от икономическите проблеми на Ислямската република, подстрекават към безредици и осигуряват на някои хора средства да "разпокъсат страната".

Бандар Абас, където се намира най-важното иранско контейнерно пристанище, е разположен на Ормузкия проток - жизненоважен морски път между Иран и Оман, през който преминава около една пета от световния морски превоз на петрол.