Изтичане на газ е причината за взрива в иранския пристанищен град Бандар Абас

2372
Бандар Абас. СНИМКА: УИКИМЕДИЯ

Изтичане на газ е причинната за взрива в иранския пристанищен град Бандар Абас, съобщи началникът на местната полиция, цитиран от иранската новинарска агенция Мехр.

По данни на близката до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) новинарска агенция Тасним при експлозията в Бандар Абас е загинал най-малко един човек и 14 души са били ранени.

Тасним отхвърли като "напълно неверни" разпространяваните в някои социални мрежи твърдения, че мишена на взрива е бил командир от военноморските части КГИР, предаде БТА.

В Бандар Абас се намира най-важното иранско контейнерно пристанище.

Ирански медии днес съобщиха за няколко взрива в различни райони на Южен Иран. Началникът на противопожарната служба в град Ахваз заяви, че четирима души са загинали при експлозия на газова инсталация в жилищна сграда в града. По-късно през деня Мехр съобщи, че жертвите в Ахваз са се увеличили с още една и че има най-малко двама ранени.

Очевидци разказват и за взрив в района на Техеран.

Двама израелски официални представители заявиха за Ройтерс, че Израел не е замесен в серията от взривове в Иран.

